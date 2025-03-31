Митрофанов: «На организацию второго Кубка нужно 200 миллионов рублей в год»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, сколько средств потребуется для организации нового кубкового турнира.

«То, что представила РПЛ, я видел только в медиа. Материалов в РФС нет. Но это предложение полностью соответствует одному из вариантов, который предлагал РФС в 22-м году и который клубы на тот момент не поддержали. Если говорить о втором Кубке, то с Ильей Леонидовичем я давно знаком, он предложил идею, и ее доработали в рамках рабочей группы. Если удастся реализовать концепцию второго Кубка, будет очень интересно и полезно уровню второй лиги Б, любительскому футболу. В принципе, мы уже нашли половину необходимого финансирования.

Не вижу пересечений двух Кубков. Мы все учли. Кроме того, отмечу, что финансовый результат для клубов второй лиги и особенно любительских может быть такой, что клубы, доходящие до 1/16 финала и даже до 1/32, генерировали бы себе второй годовой бюджет. Есть финансовый стимул. Кроме того, эти клубы находятся в достаточно замкнутом информационном пространстве, а здесь будет совсем иной уровень интереса. Рабочее название турнира — Кубок Регионов.

Мы посчитали, что для обеспечения минимальных орграсходов и призового фонда нужно около 200 миллионов рублей в год. Порядка ста мы уже нашли», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».