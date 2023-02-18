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Сегодня, 20:16

Матчи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» под угрозой переноса?

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Худяков и Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первые встречи четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в которых «Локомотив» должен принять «Спартак», а ЦСКА — «Краснодар» могут быть перенесены из-за погодных условий. Игра в Черкизове назначена на 22 февраля (начало — в 20.00), матч на «ВЭБ Арене» — на 23-е (17.30). По прогнозам синоптиков в эти дни в вечерние часы температура воздуха в Москве опустится до минус 18 градусов, что ставит проведение встреч по вопрос.

Напомним, что пункт 8.15 регламента Кубка страны-2022/23 гласит: «В случае необходимости комиссар (инспектор) вправе потребовать от принимающего клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за 3, 2 и 1 час до начала матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за 1 час до начала матча проводится при обязательном присутствии судьи / резервного судьи.

О результатах замеров комиссар (инспектор) незамедлительно извещает департамент по организации и проведению соревнований (ДОПС). Если температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по шкале Цельсия, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия.

Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья матча.

Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, матч переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесенного матча определяет совместная комиссия".

При этом, по данным «СЭ», в РФС пока не драматизируют ситуацию и рассчитывают, что оба матча в столице состоятся в ранее намеченные сроки.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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