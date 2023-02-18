Мелешин: «Дзюба будет опасен. С ним «Спартаку» надо быть внимательнее»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

— Шансы 50 на 50 в этом матче, жду только победы «Спартака». Возможно, в этой игре будет мало голов, так бывает после перерыва. Будем надеяться, что один «Спартак» забьет, — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

— «Локомотив» — это новая команда, если сравнивать с первой частью сезона?

— Она будет другой, это однозначно, но «Локомотив» не будет новым, он предстанет другим. Думаю, железнодорожники станут более энергичной, атакующей командой. Посмотрим, что сможет сделать «Спартак».

— Надо ли «Спартаку» опасаться Дзюбу?

— Пока мы не знаем, в каком он состоянии. Артем — квалифицированный футболист, может решать эпизоды. Конечно, он будет опасен. С ним «Спартаку» надо быть внимательнее.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.