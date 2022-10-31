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Сегодня, 22:03

5-й и 6-й туры группового турнира Кубка России перенесены

Руслан Минаев
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Матчи 5-го и 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России перенесены, сообщает пресс-служба РФС.

Игры 5-го тура пройдут 22-23 ноября, 6-го тура запланированы на 26-27 ноября.

Причина переноса проведение товарищеских игр сборной России: первый матч против сборной Таджикистана пройдет 17 ноября, второй — будет объявлен позже.

Помимо этого, в РФС удовлетворили просьбу «Зенита» и «Факела» о переносе игры 5-го тура группового турнира Кубка России на 16 ноября в Воронеже из-за запланированного международного товарищеского матча с участие питерского клуба.

Источник: https://rfs.ru/news/216984
Кубок России
РФС
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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