5-й и 6-й туры группового турнира Кубка России перенесены

Матчи 5-го и 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России перенесены, сообщает пресс-служба РФС.

Игры 5-го тура пройдут 22-23 ноября, 6-го тура запланированы на 26-27 ноября.

Причина переноса проведение товарищеских игр сборной России: первый матч против сборной Таджикистана пройдет 17 ноября, второй — будет объявлен позже.

Помимо этого, в РФС удовлетворили просьбу «Зенита» и «Факела» о переносе игры 5-го тура группового турнира Кубка России на 16 ноября в Воронеже из-за запланированного международного товарищеского матча с участие питерского клуба.