Велика вероятность, что полуфинальный кубковый матч «Зенит» — «Спартак», который пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге, доверят судить арбитру ФИФА Сергею Карасеву. Это подтверждается косвенными признаками, кроме того, такое назначение диктуется сложившейся ситуацией.

К работе на играх команд премьер-лиги допущены 24 судьи. Из них на встречу в городе на Неве точно не могут назначить Алексея Амелина, Романа Галимова, Анатолия Жабченко, Евгения Кукуляка, Артема Любимова, Игоря Панина, Ивана Сиденкова, Павла Шадыханова. Они не имеют права работать с видеоассистентами — нет лицензий.

Остаются 16 человек. Исключаем прописанных в Санкт-Петербурге Владислава Безбородова, Василия Казарцева, Кирилла Левникова и, конечно, Сергея Лапочкина, оказавшегося в эпицентре странных событий.

Остаются 12 человек. Исключаем Алексея Сухого и Виталия Мешкова. Они получили назначения на игры 29-го тура «Спартак» — «Ахмат» и «Зенит» — «Оренбург». Эти матчи состоятся 15 июля. Судьи не могут работать в течение такого короткого времени на двух играх подряд с участием одной и той же команды — зенитовцев или спартаковцев.

Остаются 10 человек. Исключаем Станислава Васильева, Николая Волошина, Павла Кукуяна и Евгения Турбина. Нет оснований полагать, что им дадут такую игру.

Остаются Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин, Михаил Вилков, Сергей Иванов и Владимир Москалев. Пятеро из шести — рефери ФИФА. Трое первых — москвичи, им сейчас разрешают обслуживать игры столичных команд с немосковскими. Предположу, что выбор будут делать именно между ними, а точнее — между Карасевым и Еськовым. (Александр Бобров)