КДК РФС оштрафовал «Сочи» на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА в кубке
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Сочи» и ЦСКА по итогам матча БЕТСИТИ Кубка России.
ЦСКА был оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.
«Сочи» получил штраф в 100 тысяч рублей за необеспечение общественной безопасности.
ЦСКА победил «Сочи» в 1/8 финала Кубка России со счетом 2:1.
20 апреля ЦСКА сыграет в четвертьфинале против «Спартака».
Источник: https://rfs.ru/news/215602
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