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Сегодня, 21:48

КДК РФС оштрафовал «Сочи» на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА в кубке

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Сочи» и ЦСКА по итогам матча БЕТСИТИ Кубка России.

ЦСКА был оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

«Сочи» получил штраф в 100 тысяч рублей за необеспечение общественной безопасности.

ЦСКА победил «Сочи» в 1/8 финала Кубка России со счетом 2:1.

20 апреля ЦСКА сыграет в четвертьфинале против «Спартака».

Источник: https://rfs.ru/news/215602
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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