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Матч БЕТСИТИ Кубка России между липецким «Металлургом» и ЦСКА пройдет 26 октября

20:53
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Матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Металлург» (Липецк) — ЦСКА состоится 26 октября, сообщает официальный сайт РФС.

Базовая дата игр третьего тура — 27 и 28 октября. ЦСКА и «Металлург» выступают в группе 10.

В очном матче команды определят победителя группы, который продолжит борьбу в Кубке. Ранее обе команды обыграли ижевский «Зенит» и набрали по три очка.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214674

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры