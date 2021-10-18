Матч БЕТСИТИ Кубка России между липецким «Металлургом» и ЦСКА пройдет 26 октября

Матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Металлург» (Липецк) — ЦСКА состоится 26 октября, сообщает официальный сайт РФС.

Базовая дата игр третьего тура — 27 и 28 октября. ЦСКА и «Металлург» выступают в группе 10.

В очном матче команды определят победителя группы, который продолжит борьбу в Кубке. Ранее обе команды обыграли ижевский «Зенит» и набрали по три очка.