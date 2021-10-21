«Кубань» представила промо-ролик перед матчем с «Краснодаром»

«Кубань» представила промо-ролик к матчу 3-го тура элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России против «Краснодара».

Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале «Кубани», называется: «Кубань больше Краснодара».

Встреча между краснодарскими командами состоится в среду, 27 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.