«Кубань» представила промо-ролик перед матчем с «Краснодаром»
19:20
«Кубань» представила промо-ролик к матчу 3-го тура элитного раунда БЕТСИТИ Кубка России против «Краснодара».
Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале «Кубани», называется: «Кубань больше Краснодара».
Встреча между краснодарскими командами состоится в среду, 27 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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