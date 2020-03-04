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Матч «Ахмата» и «Зенита» был приостановлен из-за стычки фанатов

19:48
«Ахмат» — «Зенит». 1/4 Кубка России. 4 марта. Фото twitter.com/akhmatgrozny.
«Ахмат» — «Зенит». 1/4 Кубка России. 4 марта. Фото twitter.com/akhmatgrozny.
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Матч 1/4 финала Олимп — Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном был приостановлен в концовке второго тайма.

Гостевой сектор, где расположились фанаты «Зенита», начал скандировать кричалки, а также часть из них оголила свои торсы, что вызвало недовольство болельщиков из Грозного. Часть из них побежала к гостевой трибуне. Их пытались остановить стюарды.

Конфликт был погашен после того, как болельщиков пошли успокаивать футболисты обеих команд.

Через несколько минут игра возобновилась.

Ахмат — Зенит

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