Реакция «Зенита» на поведение болельщиков в Грозном

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали случившееся в концовке основного времени матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата» (2:1 д.в.). Болельщики грозненской команды выбежали на поле и направились к сектору гостей, однако службе безопасности стадионе удалось не допустить столкновения.

— На гостевой трибуне «Зенита» отдельные болельщики оголили торс, это было воспринято как акт неуважения у принимающей стороны. Излишняя эмоциональность и недопонимание привело к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне. Оперативно сработала служба безопасности «Ахмат Арены», погасив возможный конфликт еще в зачатке. Инцидент был исчерпан. Болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга. Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа, — сообщили «СЭ» в пресс-службе. (Дмитрий Зимин)