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«У нас не принято оголять торс. Болельщики дали об этом знать». Реакция «Ахмата» на случившееся в Грозном

20:16
4 марта. Грозный. Поклонники «Ахмата». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
4 марта. Грозный. Поклонники «Ахмата». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В концовке основного времени кубкового матча «Ахмат» — «Зенит» произошел конфликт между болельщиками команд. Фанаты грозненского клуба выбежали на поле и направились к гостевому сектору, однако они были остановлены службами правопорядка.

В пресс-службе «Ахмата» рассказали «СЭ» о причинах конфликта.

— У нас всегда дружелюбно относятся к болельщикам приезжих команд, и никогда никаких инцидентов не было. Фанатам гостевых команд следует соблюдать традиции и обычаи городов, регионов, куда они приехали поддержать свою команду. У нас не принято в общественных местах оголять торс. Наши болельщики своим возмущением дали об этом знать. Болельщики «Зенита» надели свои футболки, рубашки... Но конфликт быстро был исчерпан. Никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе. (Дмитрий Зимин)

Ахмат — Зенит

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