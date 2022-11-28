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Сегодня, 14:29

Сперцян: «Быть капитаном — это огромная честь. Эмоции самые положительные»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от того, что вывел команду на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Химок» (4:1) с капитанской повязкой.

«Испытываю сумасшедшие эмоции, это случилось со мной уже дважды. Спасибо большое клубу за доверие. Быть капитаном — это огромная честь. Эмоции самые положительные», — цитирует «РБ Спорт» Сперцяна.

Клуб из Краснодара занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков в 6 матчах, и вышел в плей-офф Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-by-t-kapitanom-krasnodara-chest-dlya-menya/
Эдуард Сперцян
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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