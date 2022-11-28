Сперцян: «Быть капитаном — это огромная честь. Эмоции самые положительные»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от того, что вывел команду на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Химок» (4:1) с капитанской повязкой.

«Испытываю сумасшедшие эмоции, это случилось со мной уже дважды. Спасибо большое клубу за доверие. Быть капитаном — это огромная честь. Эмоции самые положительные», — цитирует «РБ Спорт» Сперцяна.

Клуб из Краснодара занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков в 6 матчах, и вышел в плей-офф Кубка России.