Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал драку в концовке матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Футболисты сразу травмируются, как только их трогают. Они пытаются получить пенальти от малейшего прикосновения, от толчка. Они валяются по полю пять минут. Не могу воспринимать их всерьез. Для меня — они ненастоящие спортсмены. Не потому что они не бойцы, а потому что они притворяются, что получают травмы. Единственный футболист, который мне нравился — это Уэйн Руни. Он был большим, сильным. Он никогда не вел себя так, будто он получил травму. Он боролся, он старался, он всегда выкладывался. Он никогда не валялся по полю, я уважаю его. Но это... Я не могу воспринимать футболистов всерьез, когда они ведут себя как бойцы. Если я их трону — они умрут», — сказал Монсон «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).