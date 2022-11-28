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Монсон — о драке футболистов «Зенита» и «Спартака»: «Они ненастоящие спортсмены! Я не воспринимаю их всерьез!»

Бывший боец ММА Монсон заявил, что не воспринимает всерьез футболистов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал драку в концовке матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Футболисты сразу травмируются, как только их трогают. Они пытаются получить пенальти от малейшего прикосновения, от толчка. Они валяются по полю пять минут. Не могу воспринимать их всерьез. Для меня — они ненастоящие спортсмены. Не потому что они не бойцы, а потому что они притворяются, что получают травмы. Единственный футболист, который мне нравился — это Уэйн Руни. Он был большим, сильным. Он никогда не вел себя так, будто он получил травму. Он боролся, он старался, он всегда выкладывался. Он никогда не валялся по полю, я уважаю его. Но это... Я не могу воспринимать футболистов всерьез, когда они ведут себя как бойцы. Если я их трону — они умрут», — сказал Монсон «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Джефф Монсон
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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