Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 11:45

Кавазашвили очень рад, что «Спартак» и «Динамо» с одинаковым счетом встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России

Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Был вчера удивлен тем, что «Спартак» из 15 чистейших моментов реализовал только 3. Да, это не баскетбол, чтобы каждый бросок был реализован. Но, несмотря на то, что красно-белые вчера показали грамотную, емкую игру, нельзя столько промахиваться в таких случаях, стоять на поле и улыбаться. Это очень важный фактор для работы тренерского штаба с футболистами. Да, забили 3 раза, но в первом тайме, когда счет был 1:0, мы у телевизора дрожали с испуга.

«Енисей» преподносил такие контратаки, что были моменты, когда я думал, что все, мы пропустим гол, счет будет 1:1 и следующий мяч пропустим сразу. А потом придется тягаться, догонять и заниматься навесами. В целом, «Спартак» стал играть, появилась в защите большая дисциплина. Поздравляю «Спартак», очень рад, что с одинаковым счетом две команды-победители встретятся в финале Кубка России", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Спартак» встретится в финале с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.

1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Почему так много русских поселилось в Мексике? И каково сейчас путешествовать с российским паспортом по Америке? «Лига Героев», день первый
Материалы сюжета: «Динамо» — «Спартак»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Зотов надеется, что «Динамо» и «Спартак» покажут зрелищный футбол в финале
Зотов назвал обидным поражение от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
«Я всегда поддерживал Россию, это мой второй дом!» Промес — об исключении из еврокубков и своем будущем
Джикия: «Сегодняшние мысли только о «Зените». О «Динамо» будем думать только после «Химок»
Губерниев — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Спартак» ждет еще один матч жизни»
Джикия: «За каждый трофей хочется бороться. В своей карьере мне не хватает кубка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристофер Мартинс: «Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости