Кавазашвили очень рад, что «Спартак» и «Динамо» с одинаковым счетом встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Был вчера удивлен тем, что «Спартак» из 15 чистейших моментов реализовал только 3. Да, это не баскетбол, чтобы каждый бросок был реализован. Но, несмотря на то, что красно-белые вчера показали грамотную, емкую игру, нельзя столько промахиваться в таких случаях, стоять на поле и улыбаться. Это очень важный фактор для работы тренерского штаба с футболистами. Да, забили 3 раза, но в первом тайме, когда счет был 1:0, мы у телевизора дрожали с испуга.

«Енисей» преподносил такие контратаки, что были моменты, когда я думал, что все, мы пропустим гол, счет будет 1:1 и следующий мяч пропустим сразу. А потом придется тягаться, догонять и заниматься навесами. В целом, «Спартак» стал играть, появилась в защите большая дисциплина. Поздравляю «Спартак», очень рад, что с одинаковым счетом две команды-победители встретятся в финале Кубка России", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Спартак» встретится в финале с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.