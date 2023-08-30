Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ», как возникла идея проведения матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots в Мурманской области.

«Идею предложил генеральный партнер РФС и сборной России (прим. — компания НОВАТЭК) и обратился к нам с официальным запросом. Она была поддержана и титульным спонсором Кубка, а также руководством обоих клубов. Основной целью турнира является популяризация футбола в стране, а эта игра вызывает повышенный интерес, делает турнир более медийным и узнаваемым. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где пройдет матч и где мы построили по сути полноценный стадион — грандиозный проект, не имеющий аналогов в мире. Проведение там официального футбольного матча — это вызов, достойный Книги Гиннеса. Не случайно подчеркиваю официальный статус матча: для верификации переноса Бюро Исполкома РФС были подготовлены все необходимые документы: сертификат на поле, заключение технической экспертизы на трибуны, согласованный план безопасности и другие», — сказал Митрофанов «СЭ».

Также Митрофанов сообщил, что кировский клуб привезет группу болельщиков в Белокаменку с собой, а в самом Кирове у болельщиков будет возможность посмотреть матч в интерактивном режиме.

«Группу болельщиков «Динамо» привезет с собой в Мурманскую область. При этом РФС устроит в Кирове фан-зону в центре города с просмотром прямой трансляции матча, тур кубка, привезет амбассадоров и организует телемост Белокаменка — Киров», — добавил Митрофанов.