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Сегодня, 21:39

Митрофанов — о матче «Динамо» — 2DROTS в Мурманской области: «Это вызов, достойный Книги Гинесса»

Митрофанов рассказал, как возникла идея матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ», как возникла идея проведения матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots в Мурманской области.

«Идею предложил генеральный партнер РФС и сборной России (прим. — компания НОВАТЭК) и обратился к нам с официальным запросом. Она была поддержана и титульным спонсором Кубка, а также руководством обоих клубов. Основной целью турнира является популяризация футбола в стране, а эта игра вызывает повышенный интерес, делает турнир более медийным и узнаваемым. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где пройдет матч и где мы построили по сути полноценный стадион — грандиозный проект, не имеющий аналогов в мире. Проведение там официального футбольного матча — это вызов, достойный Книги Гиннеса. Не случайно подчеркиваю официальный статус матча: для верификации переноса Бюро Исполкома РФС были подготовлены все необходимые документы: сертификат на поле, заключение технической экспертизы на трибуны, согласованный план безопасности и другие», — сказал Митрофанов «СЭ».

Также Митрофанов сообщил, что кировский клуб привезет группу болельщиков в Белокаменку с собой, а в самом Кирове у болельщиков будет возможность посмотреть матч в интерактивном режиме.

«Группу болельщиков «Динамо» привезет с собой в Мурманскую область. При этом РФС устроит в Кирове фан-зону в центре города с просмотром прямой трансляции матча, тур кубка, привезет амбассадоров и организует телемост Белокаменка — Киров», — добавил Митрофанов.

Футбол
Кубок России
РФС
ФК 2Drots
Максим Митрофанов
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