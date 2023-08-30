Семак высказался о поражении «Зенита» от «Балтики» в матче FONBET Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургской команды от «Балтики» в 3-м туре FONBET Кубка России (0:1).

— Игра получилась по-настоящему кубковая. Я думаю, нам не хватило эмоций. Предыдущий матч отнял много сил, и в эмоциональном плане было сложно подготовиться так, как нужно. У «Балтики» были моменты, она один забила. А мы не использовали свои неплохие шансы, — начал Семак.

— Учитывая шесть матчей группового этапа, насколько болезненно это поражение для команды?

— Проигрывать всегда неприятно. Конечно, мы понимаем, что это один из этапов подготовки к матчам чемпионата. Все команды ставят разные задачи. Самое важное — то, что игроки получили определенное количество времени, все живы-здоровы. Это первая задача. А что касается результата, ничего страшного нет.

— Не кажется, что поздновато выпустили на поле легионеров?

— Все пять замен были запланированы заранее. Мы не могли раньше их выпустить, ведь кто-то мог травму получить. Мы не могли пять футболистов выпустить в перерыве. И если бы результат был критично важен, то, конечно, мы бы выпустили раньше. Но этом этапе самое главное то, что все здоровы.

— Кого назовете лучшим игроком матча?

— Сложно сказать. Латышонок не пропустил, можно ему дать лучшего. У «Балтики» все ребята старались, выглядели хорошо. А по нашей команде сложно сказать, что у кого-то был выдающийся матч.