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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Луч» — «Динамо»: Шунин вернулся в стартовый состав бело-голубых

11:06
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Стали известны стартовые составы «Луча» и «Динамо» на матч 16 финала Олимп-Кубка России.

«Динамо»: Шунин, Калинин, Ордец, Рыков, Морозов, Хильемарк, Нойштедтер, Филипп, Грулев, Шиманьски, Шейдаев.

«Луч»: Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака, Абазов, Кротов, Пономаренко, Носов, Катрич, Гордиенко, Кутьин.

Луч — Динамо

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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