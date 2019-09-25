«Луч» — «Динамо»: Шунин вернулся в стартовый состав бело-голубых
11:06
Стали известны стартовые составы «Луча» и «Динамо» на матч 16 финала Олимп-Кубка России.
«Динамо»: Шунин, Калинин, Ордец, Рыков, Морозов, Хильемарк, Нойштедтер, Филипп, Грулев, Шиманьски, Шейдаев.
«Луч»: Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака, Абазов, Кротов, Пономаренко, Носов, Катрич, Гордиенко, Кутьин.
Состав нашей команды на игру с «Динамо»#ЛучДинамо pic.twitter.com/sQIZDTRdt9— ФК «Луч» Владивосток (@fcluch_official) September 25, 2019
?? Состав на #ЛучДинамо#ДинамоМосква #КубокРоссии #твоякоманДа pic.twitter.com/58gyhvrLeb— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 25, 2019
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...