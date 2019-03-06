"Локомотив" вышел в полуфинал Олимп-Кубка России и сыграет с "Ростовом"

"Локомотив" с минимальным счетом победил "Рубин" в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России (1:0). Единственный гол забил защитник Бенедикт Хеведес. Казанский клуб остался в меньшинстве на 76-й минуте встречи: с поля был удален защитник Филип Уремович.

"Локомотив" вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, где сыграет с "Ростовом". Общий итог противостояния с "Рубином" составил 2:0.

В другом матче 1/4 финала "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1). Общий счет противостояния составил 5:3 в пользу "канониров". Тульский клуб в полуфинале сыграет с победителем пары "Урал"/"Спартак".

Олимп - Кубок России

1/4 финала

"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Хеведес, 78.

"Рубин" (Казань): Коновалов, Абдуллин, Гранат (Камболов, 46), Сорокин, Уремович, Степанов, Башкиров, Пантелеев, Акбашев (Микушин, 80), Сагитов, Байрамян (Могилевец, 83).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Идову, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Тугарев, 84), Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 80), Фарфан (Эдер, 77).

Предупреждения: Хеведес, 22. Уремович, 75. Фарфан, 75. Крыховяк, 85. Эдер, 89.

Удаление: Уремович, 76.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

06 марта. Казань. Стадион "Казань Арена".

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