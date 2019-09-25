«Локомотив» уже в Калининграде и подходит к матчу с «Балтикой» в хорошем настроении
13:29
«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился видео по прилету в Калининград на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с местной «Балтикой».
— Всего 1.45, и мы на месте! — написал клуб. — Настроение, как видите, в полном порядке.
Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится сегодня 25 сентября в 21.30, по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Всего 1.45, и мы на месте! Настроение, как видите, в полном порядке ?#БалтикаЛоко pic.twitter.com/qolDB52gmh— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 25, 2019
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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