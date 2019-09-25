Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Локомотив» уже в Калининграде и подходит к матчу с «Балтикой» в хорошем настроении

13:29
Теги:

«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился видео по прилету в Калининград на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России с местной «Балтикой».

— Всего 1.45, и мы на месте! — написал клуб. — Настроение, как видите, в полном порядке.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится сегодня 25 сентября в 21.30, по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Балтика — Локомотив

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир