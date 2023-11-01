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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Видеотрансляция игры Кубка «Локомотив» — «Рубин» на «Матч ТВ» начнется в 18.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду московский «Локомотив» сыграет дома против казанского «Рубина» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет 1 ноября в городе Москва на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Рубин» можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Видеотрансляция игры «Локомотив» — «Рубин» пройдет в прямом эфире и бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 18.00 мск.

Команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице группы B с 10 баллами. Казанский клуб, который тренирует Рашид Рахимов, располагается на четвертой строчке с 4 очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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