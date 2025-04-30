Лещенко назвал неудачным сезон для «Динамо»: «Руководство и болельщики рассчитывали на более благополучный результат»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России.

«Так сложился матч. Я считаю, что игра была равна, но «Спартаку» повезло чуть больше. Можно ли назвать сезон неудачным? Да. Думаю, что руководство «Динамо» и болельщики рассчитывали на более благополучный результат. Но случилось то, что случилось. Это спорт, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает», — сказал Лещенко «СЭ».

29 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» в матче пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире.

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место.