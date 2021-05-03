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«Локомотив» или «Крылья» — кто выиграет БЕТСИТИ Кубок России? Дай прогноз и участвуй в розыгрыше iPhone 12 Pro!

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Форвард «Локомотива» Федор Смолов принимает поздравления после гола от одноклубников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Форвард «Локомотива» Федор Смолов принимает поздравления после гола от одноклубников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Для этого — угадай исход финального матча БЕТСИТИ Кубка России. «Локомотив» или «Крылья Советов»? Предсказывай победителя — и побеждай в нашем конкурсе к Кубку России.

Крылья Советов — Локомотив

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Кто победит в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу-2020/21?
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча