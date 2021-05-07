Трофи-тур, мастер-классы и «Уроки футбола» со звездами пройдут в Нижегородской области перед кубковым финалом

РФС при поддержке правительства Нижегородской области готовит масштабную matchday кампанию БЕТСИТИ финала Кубка России в регионе. 12 мая в Нижнем Новгороде сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».

Предматчевая программа мероприятий стартует в 13:30 в понедельник, 10 мая, в одном из древнейших русских городов — Городце. Главный трофей будет выставлен в «городе мастеров» и других туристических локациях города. На каждой из площадок Трофи-тура пройдут автограф- и фотосессии, розыгрыши билетов и атрибутики. В 15:30 кубок покинет город, чтобы в 17:00 стать участником тура по Оке и Волге на речном пассажирском судне на подводных крыльях «Валдай». Посадка на судно будет проходить на причале у Нижегородской ярмарки. Вечером (начало в 18:30) в ТЦ «7 небо» состоится фото- и автограф-сессии с послами БЕТСИТИ Кубка России Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым и Виктором Гусевым.

Первая часть программы мероприятий во вторник, 11 мая, стартует в 12:45 и пройдет на стадионе «Северный» по адресу улица Дьяконова, 31. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, двукратный чемпиона России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев, двукратный обладатель Кубка России, пятикратный чемпион России по футболу Егор Титов, двукратный обладатель Кубка России, четырехкратный чемпион России по футболу, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, финалист Кубка России и бронзовый призер чемпионата России в составе «Крыльев Советов» Андрей Каряка, обладатель Кубка России, чемпион России по футболу в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов и четырехкратный обладатель Кубка России, чемпион России по футболу Александр Самедов проведут мастер-класс для 16 команд-участниц «Кожаного мяча» и сыграют товарищеский матч против ста детей. После фото- и автограф-сессии «звезды» и комментатор Первого канала Виктор Гусев посмотрят встречи «Кожаного мяча» и выберут 10 детей, которые сыграют в звездном матче у стадиона «Нижний Новгород» за час до финала и получат билеты на решающий матч. В 19:00 РФС организует Public talk с послами финала БЕТСИТИ Кубка России и экспозицию Кубка России в отеле «Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Центр».

В день матча в среду, 12 мая, РФС проведет в Нижнем Новгороде серию социальных мероприятий. В 10:30 Сычев, Титов, Билялетдинов и Гусев пообщаются с учениками городских школ в МБУ СОШ «Северная звезда» (улица Львовская, 2Б), после чего звездные футболисты проведут для детей мастер-класс. В 12:30 Каряка, Самедов и Сычев проведут мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья на стадионе «Северный» (улица Дьяконова, 31). Социальная программа завершится «Уроком футбола» с нижегородскими детскими футбольными командами, который состоится на стадионе «Локомотив». Команды 6 спортивных школ, усиленные одним из почетных гостей, проведут между собой 2 товарищеских турнира. К уже упомянутым Аленичеву и Самедову присоединятся трехкратный обладатель Кубка России, чемпион Нидерландов по футболу Дмитрий Булыкин, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников, двукратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов, и.о. главного тренера ФК «Нижний Новгород» Антон Хазов и тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Полянин. После окончания каждого из «Уроков футбола» состоится автограф- и фотосессия с почетными гостями.