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Защитник «Крыльев Советов» Божин – о финале Кубка России: «Хотим привезти трофей в Самару»

12:56
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Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился мнением о победе в ФНЛ и финале БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

«Мы шли к этому, это была основная задача на сезон. Сейчас, конечно, все счастливы, все рады, что такой результат получился. Конечно, спасибо всем, кто нас поддерживал на протяжении всего сезона. Надеюсь, оправдали их доверие и поддержку. Но впереди самый главный матч сезона.

Конечно, я был рад вернуться в родную команду. За это огромное спасибо Сергею Александровичу Корниленко. Он лично мне звонил и приглашал обратно в «Крылья».

Игорь Витальевич Осинькин сказал, что нужно поберечь эмоции на финал. Радость радостью, но мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать», - приводит слова Божина официальный сайт клуба.

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18842

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча