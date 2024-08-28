«Локомотив» — «Химки»: Пиняев, Баринов и Глушаков попали в стартовый состав команд на матч Кубка России
Появились стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на матч 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени.
«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофей, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.
«Химки»: Кокарев, Терехов, Голубович, Филин, Гогуа, Бакаев, Берковский, Магомедов, Глушаков, Садыгов.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России.
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