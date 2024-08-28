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Сегодня, 18:40

«Локомотив» — «Химки»: Пиняев, Баринов и Глушаков попали в стартовый состав команд на матч Кубка России

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на матч 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Сильянов, Митай, Ненахов, Баринов, Тимофей, Пиняев, Салтыков, Сарвели, Сулейманов.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Голубович, Филин, Гогуа, Бакаев, Берковский, Магомедов, Глушаков, Садыгов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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