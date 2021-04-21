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«Локомотив» — ЦСКА: Камано открыл счет в матче

19:17
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА — 1:0.

На 16-й минуте встречи гвинеец принял мяч в чужой штрафной после заброса Дмитрия Рыбчинского и воспользовался выходом один на один с вратарем армейцев Игорем Акинфеевым.

Для 24-летнего Камано этот гол стал 7-м в сезоне-2020/21.

Локомотив — ЦСКА

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей