«Локомотив» — ЦСКА: Камано открыл счет в матче
19:17
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА — 1:0.
На 16-й минуте встречи гвинеец принял мяч в чужой штрафной после заброса Дмитрия Рыбчинского и воспользовался выходом один на один с вратарем армейцев Игорем Акинфеевым.
Для 24-летнего Камано этот гол стал 7-м в сезоне-2020/21.
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