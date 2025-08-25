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«Локомотив» — «Акрон»: дата и время начала матча Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» сыграют на в Кубке России 28 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 августа. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Акрон

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча железнодорожников и тольяттинцев.

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Балтикой». Красно-зеленые по ходу турнира уступили ЦСКА (1:2) и обыграли «Балтику», тольяттинцы — выиграли у «Балтики» (2:1) и ЦСКА (1:1, пенальти — 5:4).

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;.«Локомотив» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка

Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы изучайте в разделе Кубка России на нашем сайте.

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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