«Локомотив» — «Акрон»: дата и время начала матча Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» сыграют на в Кубке России 28 августа

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 августа. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча железнодорожников и тольяттинцев.

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D вместе с ЦСКА и «Балтикой». Красно-зеленые по ходу турнира уступили ЦСКА (1:2) и обыграли «Балтику», тольяттинцы — выиграли у «Балтики» (2:1) и ЦСКА (1:1, пенальти — 5:4).

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