«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» и «Зенит» сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Оренбурге. Ключевые события игры «Оренбург» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу оренбуржцев и петербуржцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 августа 2025, 18:30. Газовик (Оренбург)

Команды выступают в группе А. В двух матчах «Зенит» набрал шесть очков после побед над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (3:0). «Оренбург» набрал три очка, уступив «Рубину» (0:2) и обыграв «Ахмат» (2:1).