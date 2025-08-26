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«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» и «Зенит» сыграют в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» и «Зенит» сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

&laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Зенит» — «Оренбург». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Оренбурге. Ключевые события игры «Оренбург» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу оренбуржцев и петербуржцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 18:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:5
Зенит

Команды выступают в группе А. В двух матчах «Зенит» набрал шесть очков после побед над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (3:0). «Оренбург» набрал три очка, уступив «Рубину» (0:2) и обыграв «Ахмат» (2:1).

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ФК Оренбург
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