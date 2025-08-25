«Ростов» — «Динамо» Махачкала: дата и время начала матча Кубка России

«Ростов» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 27 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

27 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча дончан и махачкалинцев. Ключевые события игры «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу ростовчан и махачкалинцев будет показывать канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Команды выступают в группе С. В двух турах «Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2 и «Пари НН» (0:1), «Динамо» обыграло «Пари НН» (1:0) и «Спартак» (1:1, 4:3 по пенальти).