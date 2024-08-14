Мартинс: «В матче с «Крыльями» тренер дал мне свободу и я старался это использовать»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это была хорошая игра. Мы провели хороший матч и получили удовольствие. Моя позиция на поле? Сегодня тренер дал мне определенную свободу и я старался это использовать. Игра получилась удачной для всей команды. Надеюсь, будем только прибавлять. Тренер похвалил нас за продленную работу.

— Станкович хороший футболист. Это давит на игроков?

— Прошлое — прошлое. Сегодня он наш тренер и старается передать нам свои идеи. Главное, чтобы мы работали как единое целое.

— Ты останешься в «Спартаке»?

— Я футболист «Спартака» и счастлив здесь. В футболе многое бывает, но я счастлив здесь.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.