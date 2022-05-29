Левитин: «Погромы на финале ЛЧ? Такое на финале БЕТСИТИ Кубка России невозможно»
Левитин заявил, что погромы на финале БЕТСИТИ Кубка России невозможны
Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».
«Жду хорошего матча, буду болеть за красивый футбол. Погромы на финале Лиги чемпионов? Такое у нас невозможно. Этого у нас не будет», — сказал Левитин.
Матч финала Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 29 мая. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
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