Левитин: «Погромы на финале ЛЧ? Такое на финале БЕТСИТИ Кубка России невозможно»

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Жду хорошего матча, буду болеть за красивый футбол. Погромы на финале Лиги чемпионов? Такое у нас невозможно. Этого у нас не будет», — сказал Левитин.