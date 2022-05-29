Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:31

Левитин: «Погромы на финале ЛЧ? Такое на финале БЕТСИТИ Кубка России невозможно»

Левитин заявил, что погромы на финале БЕТСИТИ Кубка России невозможны
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Жду хорошего матча, буду болеть за красивый футбол. Погромы на финале Лиги чемпионов? Такое у нас невозможно. Этого у нас не будет», — сказал Левитин.

Матч финала Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 29 мая. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Клейменов заявил, что не думал об уходе из совета директоров «Спартака»
Олег Матыцин приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России
Слуцкий приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России
Анохин: «Кубок России по организации точно будет лучше, чем финал Лиги чемпионов»
Спекулянты продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России за 10 тысяч рублей
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы сосредоточены на финале!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы сосредоточены на финале!»

Спекулянты продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России за 10 тысяч рублей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости