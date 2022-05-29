Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы сосредоточены на финале!»

Пивоваров рассказал, что «Динамо» сосредоточено на финале БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что команда сосредоточена на финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Все сказал вчера. Мы сосредоточены на финале!» — сказал Пивоваров.