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Сегодня, 16:26

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы сосредоточены на финале!»

Пивоваров рассказал, что «Динамо» сосредоточено на финале БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что команда сосредоточена на финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Все сказал вчера. Мы сосредоточены на финале!» — сказал Пивоваров.

Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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