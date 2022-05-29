Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы сосредоточены на финале!»
Пивоваров рассказал, что «Динамо» сосредоточено на финале БЕТСИТИ Кубка России
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что команда сосредоточена на финале БЕТСИТИ Кубка России.
«Все сказал вчера. Мы сосредоточены на финале!» — сказал Пивоваров.
Матч финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
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