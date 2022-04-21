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Лещук хотел бы сыграть с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Наверное, хотелось бы «Енисей». А так, конечно, без разницы.

Почему «Енисей»? Играли с ними на сборах. И тренер — бывший динамовец. Было бы прикольно сыграть», — заявил голкипер.

Лещук также признался, что ожидал поражение «Зенита» в матче против «Алании» (2:2, 5:6 — по пенальти).

«На самом деле, было какое-то предчувствие, что будет такой результат. Потому что много факторов: они играли в Грозном, на искусственном поле. Мне кажется, для игроков «Зенита» это не совсем приятные условия. Исход мог повернуться в эту сторону», — заявил голкипер бело-голубых в интервью клубной пресс-службе.

В полуфинал Кубка России пробились «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей». Жеребьевка этой стадии турнира пройдет сегодня, 21 апреля.

Игорь Лещук
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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