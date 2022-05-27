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Сегодня, 15:00

Лещенко надеется на победу «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Спартака».

«Будет настоящий праздник футбола! Две такие топовые команды давно не играли в Лужниках. Это очень хорошо для популярности футбола. Мне бы хотелось, чтобы победило «Динамо». После неудачи с «Сочи» будет обидно проиграть «Спартаку». Надеюсь, что ребята мобилизуются и покажут все, на что они способны», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе Лужники. Начало — в 17:00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Лев Лещенко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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