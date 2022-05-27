Лещенко надеется на победу «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Спартака».

«Будет настоящий праздник футбола! Две такие топовые команды давно не играли в Лужниках. Это очень хорошо для популярности футбола. Мне бы хотелось, чтобы победило «Динамо». После неудачи с «Сочи» будет обидно проиграть «Спартаку». Надеюсь, что ребята мобилизуются и покажут все, на что они способны», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе Лужники. Начало — в 17:00 по московскому времени.