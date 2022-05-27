Мостовой назвал «Спартак» фаворитом в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой считает «Спартак» фаворитом в матче финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо». Игра пройдет в «Лужниках» (Москва) 29 мая.

«Встретятся две команды, которые в последнее время ничего не выигрывали. Нервный градус будет на первом месте. Думаю, будет много стычек. Я вижу «Спартак» фаворитом, потому что «Динамо» провалило последний месяц, причем бывали и крупные проигрыши», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой также считает, что победа в Кубке может спасти сезон для «Динамо» и красно-белых.

«Конечно, победа в кубке спасет сезон «Спартаку», так же, как и «Динамо». Да, они выиграли бронзовые медали, но посмотрите, они весь сезон шли на первом-втором местах, а закончили третьими», — добавил Мостовой.

Матч «Спартак» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени в воскресенье.

Красно-белые стали 10-ми по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ. «Динамо» под руководством Сандро Шварца завоевало бронзовые медали чемпионата России.