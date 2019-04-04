Леонид Калошин: "Планируем, что ВАР будет использоваться на ответных полуфиналах Кубка России"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин рассчитывает, что ИФАБ и ФИФА дадут разрешение на использование технологии во время ответных матчей полуфиналов Кубка России.

В среду, 3 апреля, технология использовалась во время первых игр 1/2 финала Кубка России "Урал" – "Арсенал" (1:0) и "Локомотив" – "Ростов" (2:2), в каждом из которых был использован ВАР – в первой встрече после вмешательства видеоассистентов красную карточку получил полузащитник екатеринбуржцев Петрюс Бумаль, во второй после просмотра повтора в ворота железнодорожников был назначен пенальти за фол на хавбеке дончан Романе Еременко.

– Мы планируем, что она будет использоваться и на ответных матчах 1/2 финала и на финале, и на стыковых матчах, – сказал Калошин. – Мы подаем заяку на каждый матч отдельно. Нет такого, чтобы мы просили ИФАБ и ФИФА дать разрешение сразу на 9 матчей. (Андрей Михайлов)

ВАР в России: в Москве спасли футбол, на Урале - арбитра