Леонид Федун: «Сезон оцениваю плохо. Но «Спартак» мужает и терпит тот произвол, который сегодня происходит»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в матче полуфинала Кубка России.

— Как оцените этот сезон?

— Плохо оцениваю. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо. (Виталий Айрапетов)

«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.