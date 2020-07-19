Леонид Федун: «Сезон оцениваю плохо. Но «Спартак» мужает и терпит тот произвол, который сегодня происходит»
21:16
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.
В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в матче полуфинала Кубка России.
— Как оцените этот сезон?
— Плохо оцениваю. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо. (Виталий Айрапетов)
«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.
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