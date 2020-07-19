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Леонид Федун: «Сезон оцениваю плохо. Но «Спартак» мужает и терпит тот произвол, который сегодня происходит»

21:16
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в матче полуфинала Кубка России.

— Как оцените этот сезон?

— Плохо оцениваю. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо. (Виталий Айрапетов)

«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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