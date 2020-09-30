Кубок России. «СКА-Хабаровск» обыграл «Черноморец», «Крылья Советов» победили в Ставрополе
Завершились два матча элитного группового раунда Бетсити Кубка России
«СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Черноморец» (3:1). «Крылья Советов» в гостях победили ставропольское «Динамо» (4:1).
Кубок России
Элитный групповой раунд
Группа 9
«Черноморец» (Новороссийск) — «СКА-Хабаровск» - 1:3 (0:3)
Голы: Барков, 13 (0:1). Большаков, 25 (0:2). Гаджимурадов, 45 (0:3). Ахмедханов, 52 — с пенальти (1:3).
Судья: Силантьев (Самара).
30 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
Группа 7
«Динамо Ставрополь» — «Крылья Советов» (Самара) — 1:4 (0:1)
Голы: Божин, 36 (0:1). Цыпченко, 48 (0:2). Царукян, 52 (1:2). Зиньковский, 89 (1:3). Сарвели, 90+3 (1:4).
«Динамо Ставрополь»: Книга, Чернышов, Семякин, Ионов (Новицкий, 80), Борисов, Зюзин, Майсултанов, Васенин, Галыш (Абдоков, 71), Куражов (Курачинов, 64), Царукян (Колесников, 71).
«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Божин, Чернов, Горшков (Комбаров, 60), Кабутов, Гынсарь (Сергеев, 61), Якуба (Зиньковский, 67), Ежов, Витюгов, Цыпченко (Сарвели, 61).
Предупреждения: Васенин, 54. Витюгов, 87.
Судья: Машлякевич (Москва).
30 сентября. Ставрополь. Стадион «Динамо».