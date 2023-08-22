Кубок России: расписание матчей 22 августа в Пути регионов
22 августа, во вторник, пройдут матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей с самыми интересными событиями.
Расписание матчей 22 августа в Пути регионов Кубка России
13.00. «Рязань» — «Космос»
Онлайн-трансляция
15.00. «Торпедо» Мс — «Амкар»
Онлайн-трансляция
16.30. «Челябинск» — «Иртыш»
Онлайн-трансляция
16.30. «Сахалинец» — «Сатурн»
Онлайн-трансляция
17.00. «Волгарь» — «Ротор»
Онлайн-трансляция
19.00. «Текстильщик» — «Амкал»
Онлайн-трансляция
Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно в прямом эфире видеотрансляции игр «Сахалинец» — «Сатурн» (с 16.25) и «Текстильщик» — «Амкал» (с 18.55).
С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.
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