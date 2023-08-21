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Сегодня, 15:50

КДК РФС анонсировал повторное рассмотрение эпизода с удалением Сперцяна в матче со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет по обращению «Краснодара» вновь рассмотрит эпизод с удалением полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:2) в связи «с новыми обстоятельствами».

Сперцян получил красную карточку в конце первого тайма за фол на Антоне Зиньковском. 2 августа КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника на два матча национального кубка.

«Краснодар» обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть удаление Эдуарда Сперцяна в матче Кубка России в связи «с новыми обстоятельствами». Рассмотрим этот эпизод на ближайшем заседании, на которое приглашен представитель клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

Журналист Иван Карпов 17 августа сообщил, что «Краснодар» хочет пересмотреть удаление игрока в связи с изменениями дисциплинарного регламента РФС. В новой версии документа дисквалификация футболиста за подобное нарушение может ограничиться одним матчем с применением дополнительного условного наказания.

Сперцян уже пропустил одну игру Кубка из-за дисквалификации: полузащитник не смог принять участие в матче против «Динамо» (3:4), который состоялся 9 августа.

Эдуард Сперцян
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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