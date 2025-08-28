Кубок России, результаты 3-го тура пути РПЛ: «Локомотив» обыграл «Акрон» и другие матчи
3-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.
Во вторник, 26 августа, прошли три матча: «Зенит» обыграл «Оренбург» (5:3), «Спартак» победил «Пари НН» (4:0), а «Рубин» уступил «Ахмату» (0:2).
В среду, 27 августа «Крылья Советов» победили «Динамо» (0:0, пенальти — 5:4), «Краснодар» обыграл «Сочи» (4:2), «Балтика» уступила ЦСКА (0:2), а «Ростов» — махачкалинскому «Динамо» (1:3).
В четверг, 28 августа, «Локомотив» победил «Акрон» (2:0)
Кубок России. Путь РПЛ. 3-й тур
26 августа, вторник
27 августа, среда
28 августа, четверг
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