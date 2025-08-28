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Кубок России, результаты 3-го тура пути РПЛ: «Локомотив» обыграл «Акрон» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
3-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 26 августа, прошли три матча: «Зенит» обыграл «Оренбург» (5:3), «Спартак» победил «Пари НН» (4:0), а «Рубин» уступил «Ахмату» (0:2).

В среду, 27 августа «Крылья Советов» победили «Динамо» (0:0, пенальти — 5:4), «Краснодар» обыграл «Сочи» (4:2), «Балтика» уступила ЦСКА (0:2), а «Ростов» — махачкалинскому «Динамо» (1:3).

В четверг, 28 августа, «Локомотив» победил «Акрон» (2:0)

Кубок России. Путь РПЛ. 3-й тур
26 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 18:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:5
Зенит

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Пари Нижний Новгород

27 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 августа 2025, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:0
Динамо

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 августа 2025, 18:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:4
Краснодар

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
27 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Динамо Мх

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
ЦСКА

28 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Акрон

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2025-2026/groups/
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