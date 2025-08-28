Кубок России, результаты 3-го тура пути РПЛ: «Локомотив» обыграл «Акрон» и другие матчи

3-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 26 августа, прошли три матча: «Зенит» обыграл «Оренбург» (5:3), «Спартак» победил «Пари НН» (4:0), а «Рубин» уступил «Ахмату» (0:2).

В среду, 27 августа «Крылья Советов» победили «Динамо» (0:0, пенальти — 5:4), «Краснодар» обыграл «Сочи» (4:2), «Балтика» уступила ЦСКА (0:2), а «Ростов» — махачкалинскому «Динамо» (1:3).

В четверг, 28 августа, «Локомотив» победил «Акрон» (2:0)

Кубок России. Путь РПЛ. 3-й тур

26 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 августа 2025, 18:30. Газовик (Оренбург)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 августа 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

27 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 августа 2025, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 августа 2025, 18:30. Фишт (Сочи)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

27 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

28 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей

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