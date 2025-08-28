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«Локомотив» — «Акрон»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пенальти в матче Кубка России «Локомотив» — «Акрон».
Фото Скриншот трансляции
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На 70-й минуте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Акрон» при счете 1:0 судья Юрий Карпов после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Павла Кукуяна и просмотра повторов на мониторе объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу железнодорожников. Рефери, по его словам, квалифицировал действия тольяттинца как подножку.

Пенальти в матче Кубка России «Локомотив» — «Акрон».
Фото Скриншот трансляции

В том моменте Родриго Эшковал и Дмитрий Воробьев смотрели на летящий к ним мяч. И произошел случайный контакт в ногах, после чего футболист «Локомотива» показал, что ему больно, и упал на газон. Никакого удара со стороны игрока «Акрона», возможно, он только слегка угодил своей бутсой в левую боковую часть бутсы соперника. Странно, что рефери так оценил случившееся и наказал Эшковала 11-метровым ударом.

На наш взгляд, решение Карпова неверное. Пенальти назначен ошибочно.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Акрон

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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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