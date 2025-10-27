Кубок России: пары и даты матчей 6-го раунда Пути регионов
Опубликовано расписание 6-го раунда Пути регионов Кубка России
С 28 по 30 октября состоятся матчи 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.
Расписание 6-го раунда Пути регионов Кубка России
28 октября, вторник
16.30. «Челябинск» — «КАМАЗ»
29 октября, среда
19.30. «Торпедо» — «Кубань Холдинг»
30 октября, четверг
17.00. «Уфа» — «Нефтехимик»
19.30. «Факел» — «Арсенал»
В прямом эфире матчи Кубка России можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами матчей можно на нашем сайте — в матч-центре и ленте раздела Кубок России.
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