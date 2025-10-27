Оскорбившему Дегтярева фанату «Зенита» запретили посещать матчи полгода

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга определил наказание болельщику «Зенита» Станиславу Удальцову за баннер с оскорблением министра спорта РФ Михаила Дегтярева, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

17 сентября Удальцов на матче FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» (2:1), находясь в секторе активных болельщиков сине-бело-голубых, вместе с другим фанатом растянул баннер, который был расценен как «порочащий честь и достоинство, оскорбляющий других лиц, а также направленный на унижение достоинства человека».

Суд установил, что данный баннер был размещен без соответствующего разрешения и согласования с организатором соревнования. Удальцову запретили посещать спортивные мероприятия в течение 6 месяцев и выписали ему штраф в размере 3 тысяч рублей.