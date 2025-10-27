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27 октября 2025, 11:12

КДК накажет «Краснодар» и «Балтику» за выбегание болельщиков на поле

Микеле Антонов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Балтика» — «Локомотив»:

— Рассмотрим неподобающее поведение команды гостей, шесть предупреждений в матче. Плюс болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим выбегание болельщиков «Балтики» на поле.

«Динамо» — «Крылья Советов»:

— Задержка начала матча по вине «Динамо» на пять минут, болельщики бело-голубых скандировали оскорбительные выражения.

«Динамо» Мх — «Спартак»:

— Болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

«Зенит» — «Оренбург»:

— Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

«Краснодар» — «Сочи»:

— Рассмотрим выбегание на поле болельщиков «Краснодара».

«Рубин» — «Ахмат»:

— Фанаты «Рубина» скандировали ненормативную лексику и бросали на поле посторонние предметы, — сказал Григорьянц «СЭ».

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