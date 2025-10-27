КДК накажет «Краснодар» и «Балтику» за выбегание болельщиков на поле
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Балтика» — «Локомотив»:
— Рассмотрим неподобающее поведение команды гостей, шесть предупреждений в матче. Плюс болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим выбегание болельщиков «Балтики» на поле.
«Динамо» — «Крылья Советов»:
— Задержка начала матча по вине «Динамо» на пять минут, болельщики бело-голубых скандировали оскорбительные выражения.
«Динамо» Мх — «Спартак»:
— Болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.
«Зенит» — «Оренбург»:
— Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.
«Краснодар» — «Сочи»:
— Рассмотрим выбегание на поле болельщиков «Краснодара».
«Рубин» — «Ахмат»:
— Фанаты «Рубина» скандировали ненормативную лексику и бросали на поле посторонние предметы, — сказал Григорьянц «СЭ».