Воронин высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» в кубковом матче
Тренер «Динамо» Андрей Воронин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
— Хорошая и интересная игра, мы свои моменты реализовали и заслуженно победили, — начал Воронин. — Готово ли «Динамо» к борьбе за еврокубки? Это только первая игра после возобновления сезона. Мы прошли дальше в Кубке, через неделю начинается чемпионат, поэтому еще все впереди. Мы стремимся, растем. Является ли Кубок приоритетной целью? Мы просто хотим побеждать.
— Есть ощущение, что «Динамо» было готово к игре «Спартака» в четыре защитника.
— Такое есть, мы были готовы к этому. Сначала они думали нас обхитрить, начали в трех центральных, потом перестроились сразу. Разбирали их последние игры, понимали, как против них играть.
20 февраля команда Сандро Шварца обыграла красно-белых в Москве на стадионе «Динамо». В составе хозяев голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
(Севастиан Терлецкий)
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