Марадишвили поделился ожиданиями от кубкового матча против «СКА-Хабаровска»
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровска». Хавбек ни разу не выходил на поле в составе армейцев в кубковых встречах.
«Очень надеюсь, что именно с хабаровским СКА наконец удастся дебютировать в Кубке России. Амбиции на этот турнир самые высокие. Хочется выходить и побеждать в каждом матче, в кубке в том числе», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Марадишвили.
Матч ЦСКА — «СКА Хабаровск» состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 14.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/konstantin-maradishvili-pfk-cska-i-ska-obedinyayut-krasnosinie-tsveta/
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