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Марадишвили поделился ожиданиями от кубкового матча против «СКА-Хабаровска»

11:58
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровска». Хавбек ни разу не выходил на поле в составе армейцев в кубковых встречах.

«Очень надеюсь, что именно с хабаровским СКА наконец удастся дебютировать в Кубке России. Амбиции на этот турнир самые высокие. Хочется выходить и побеждать в каждом матче, в кубке в том числе», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Марадишвили.

Матч ЦСКА — «СКА Хабаровск» состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 14.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/konstantin-maradishvili-pfk-cska-i-ska-obedinyayut-krasnosinie-tsveta/

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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