Форвард «Крыльев» Сергеев обратился к болельщикам перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам перед финалом БЕТСИТИ Кубка России, в котором самарцы сыграют с «Локомотивом».
«Это наша dream team. Команда с большой буквы. Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперед так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем все для победы. Мы — «Крылья»!» — написал у себя в Instagram Сергеев.
В нынешнем сезоне на счету 26-летнего форварда 43 гола в 47 матчах.
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 20.00 (мск).
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