Форвард «Крыльев» Сергеев обратился к болельщикам перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам перед финалом БЕТСИТИ Кубка России, в котором самарцы сыграют с «Локомотивом».

«Это наша dream team. Команда с большой буквы. Сегодня мы сыграем в финале. Для каждого из нас прямо сейчас это главный матч в жизни. Болейте за нас, гоните нас вперед так, как делали это на протяжении всего сезона. А мы сделаем все для победы. Мы — «Крылья»!» — написал у себя в Instagram Сергеев.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего форварда 43 гола в 47 матчах.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 20.00 (мск).