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Нападающий «Локомотива» Комличенко посвятил 100-й гол в карьере отцу

Павел Лопатко

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко посвятил отцу свой 100-й гол в карьере, который забил в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (3:1).

«Почему именно папе посвятил 100-й гол? Потому что папа всю карьеру со мной рядом. Он считал голы, сам меня к этому подталкивал. После каждой игры созваниваемся с ним, обсуждаем моменты. Он переживает сильнее всех. Поэтому это в первую очередь для него», — цитирует 30-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Николай Комличенко празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Акрона&raquo;.Комличенко в «Клубе 100»! Двумя голами помог «Локомотиву» обыграть «Акрон» и почти гарантировал плей-офф Пути РПЛ

Николай Комличенко-старший тоже был профессиональным футболистом. Играл за «Ниву», «Дружбу», «Кубань», «Балтику», «Нефтехимик», анапский «Спартак», казахстанский «Семей» и краснодарский «ГНС-Спартак».

Источник: ФК «Локомотив»
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Николай Комличенко
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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