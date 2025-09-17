Нападающий «Локомотива» Комличенко посвятил 100-й гол в карьере отцу

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко посвятил отцу свой 100-й гол в карьере, который забил в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (3:1).

«Почему именно папе посвятил 100-й гол? Потому что папа всю карьеру со мной рядом. Он считал голы, сам меня к этому подталкивал. После каждой игры созваниваемся с ним, обсуждаем моменты. Он переживает сильнее всех. Поэтому это в первую очередь для него», — цитирует 30-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Николай Комличенко-старший тоже был профессиональным футболистом. Играл за «Ниву», «Дружбу», «Кубань», «Балтику», «Нефтехимик», анапский «Спартак», казахстанский «Семей» и краснодарский «ГНС-Спартак».