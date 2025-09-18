«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кукуляк ошибочно дисквалифицировал Кривцова

На 45+2-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар» (1:2) судья Евгений Кукуляк ошибочно наказал предупреждением игрока гостей Никиту Кривцова. Оно стало для краснодарца вторым в турнире — теперь он получит дисквалификацию и пропустит 30 сентября встречу 5-го тура с «Динамо».

В упомянутом эпизоде в конце первого тайма рефери дал свисток, остановив игру, и наказал Кривцова за неспортивное поведение — за то, что тот якобы нанес удар по воротам уже после свистка. На самом деле сигнал арбитра получился продолжительным, и футболист ударил по мячу, когда трель еще не завершилась. Это легко проверить, посмотрев запись трансляции матча.