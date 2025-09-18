Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

18 сентября, 10:20

«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кукуляк ошибочно дисквалифицировал Кривцова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 45+2-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар» (1:2) судья Евгений Кукуляк ошибочно наказал предупреждением игрока гостей Никиту Кривцова. Оно стало для краснодарца вторым в турнире — теперь он получит дисквалификацию и пропустит 30 сентября встречу 5-го тура с «Динамо».

В упомянутом эпизоде в конце первого тайма рефери дал свисток, остановив игру, и наказал Кривцова за неспортивное поведение — за то, что тот якобы нанес удар по воротам уже после свистка. На самом деле сигнал арбитра получился продолжительным, и футболист ударил по мячу, когда трель еще не завершилась. Это легко проверить, посмотрев запись трансляции матча.

&laquo;Краснодар&raquo; на&nbsp;выезде обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo; в&nbsp;матче FONBET Кубка России.«Краснодар» снова выиграл в Самаре. Кордоба организовал победный гол Дугласа Аугусто

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Краснодар
Евгений Кукуляк
Никита Кривцов
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 77 БПЛА над регионами России за ночь
Традиционный институт брака в Европе умирает. И вот почему
Завершился срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой
Актер Сергей Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта
Глава ЕНП выступил за отправку солдат на Украину под флагом Европы
«Зенит» может попрощаться с Жерсоном, «Спартак» ждет Ракова вместо Пруцева. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Недобрый

    Эх, какя замечательная и большая статя не состоялась после того как была отменена красная карточка защитнику Ахмата,да еще и не прокатила игра защитника с двумя желтими карточками.. Ну и пришлось афтору что то самому додумывать..

    18.09.2025

  • Семь ветров

    Вот это настоящий уровень Боброва - трели считать свистковые, а то взял на себя такой груз - определять самую обиженную судьями команду за последние пять лет))

    18.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Во всём виноват Чубайс!

    18.09.2025

  • zega

    во всем воноваты представители газпрома, ... купили руководство в рфс и "развели бардак".

    18.09.2025

  • Excalibur

    трель ку-ку-ляка

    18.09.2025

  • Boris Rastegaev

    Вся страна отреагировала на судейство Шафеева в матче ЦСКА с Краснодаром, как на безобразнейшее, а КДК оценил, как безупречное. Может стоит повнимательнее присмотреться к судейству в России?

    18.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Конец свистка или конец свистящего.

    18.09.2025

  • Болельщик футбола.

    Он список книг редактирует

    18.09.2025

  • БОБРОВ:"Судил,сужу и буду судить!!! ЧЕСТНО,НЕПРЕВЗЯТО,ПРОФЕССИОНАЛЬНО..."

    18.09.2025

  • тихоновнавсегда

    Кукуляк дисквалифицировал Кривцова? Или он все-таки карточку дал,приведшую к дисквалификации?

    18.09.2025

  • человеку плохо.его некие видения посещают

    18.09.2025

  • Alesso

    Боброва трель неугомонима и неистребима :grin::grin:

    18.09.2025

  • nekony

    Козлов.

    18.09.2025

  • Shaun Murphin

    Увидел фотку , думал Набабкин в судьи подался . Нет , оказывается это Кукуляк долго свистит. А похож , похож. И возраст одинаковый. Мажичу на заметку с его экспериментами.

    18.09.2025

  • bt241

    Как комментировать футбольные события, не привлекая внимания санитаров

    18.09.2025

  • Dolphin75

    У Зенита в группе всё нормально - ахматы, рубины и карманный Оренбург (6 очков)

    18.09.2025

  • fan_89

    Бобров. Бери ручку и тетрадку (одним листом не ограничишься), и включай запись матча Зенит - Ахмат. Не забывай проржаться. Вот, там Шалфеев и весь ВАР во главе с Москалёвым ошибок на несколько газетных полос понаделали. Как будто, обнюхавшись кокаином, судили.

    18.09.2025

  • зенитПРФ

    :thumbsup:

    18.09.2025

  • Dolphin75

    Это продолжение бреда Боброва, которым он нас тут пичкает чуть ли не каждый день. А раз в неделю таблички вывешивает.

    18.09.2025

  • зенитПРФ

    :rofl:

    18.09.2025

  • m_16

    А дисквалификация Кривцова тоже в пользу Зенита, да?

    18.09.2025

  • m_16

    Потом вообще весь город Краснодар закроют на карантин.

    18.09.2025

  • m_16

    Краснодар же с Зенитом в одной группе, вот и топят их беспощадно газпромовские судейки.

    18.09.2025

  • Александр Солодовников

    Всё Кривцов прекрасно слышал, и сознательно ударил по воротам, все игроки вокруг уже остановились... А Бобров опять выставляет себя истиной в последней инстанции.....(

    18.09.2025

  • Dolphin75

    Маразам - это когда проблемы с памятью, концентрацией внимания, решением простых задач. А тут фундаментальные нарушения восприятия и мышления, галлюцинации, бред. Это и есть шизофрения

    18.09.2025

  • старый тоомас

    Это скорее маразм. Но я не врач, могу ошибаться.

    18.09.2025

  • Dolphin75

    На наших с вами глазах вялотекущая шизофрения перешла в стадию обострения

    18.09.2025

  • Кот

    Если судья Кукуляк неправ - дисквалифицируйте его !

    18.09.2025

  • Dolphin75

    Пока продолжается трель, матч не остановлен)))

    18.09.2025

  • Кaраcик

    То есь, если бы Кукуляк свистнул и продолжал свистеть с свисток секунд двадцать, и за это время кто-нибудь забил бы гол, то его следовало бы засчитать? Куда ВАР смотрит? Надо было составить аудиографические линии...

    18.09.2025

  • Dolphin75

    stop@bober.ru

    18.09.2025

  • Dolphin75

    #ostanovitebobra

    18.09.2025

  • Dolphin75

    Бобров, изучил разметку поля на ВТБ Арене? Где там "7-8 метров" нашёл?)

    18.09.2025

  • Dolphin75

    Бобров, сколько судейских ошибок в пользу Зенита? Всё ещё ноль?)))

    18.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Мусаев. Потом Галицкий. Угадал?

    18.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну какая же это реклама!!!!! Вы только несите туда свои деньги. И будет счастье. Только кому?

    18.09.2025

  • старый тоомас

    Если кто-то думал, что свисток судьи остановил игру, то это не так. Игру останавливает конец свистка.

    18.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Бобров, если крыть подобными критериями, то надо быть точным. На сколько долей секунды наложился свисток Кукуляка на время полёта мяча после удара Кривцова? А может в озвучке трансляции в момент удара звучало эхо свистка? Необходимо произвести научный эксперимент на предмет возможного эха! Жду результатов скрупулёзной работы самого большого знатока футбольных правил, как минимум в России.

    18.09.2025

  • shpasic

    Кривцов просто решил отдохнуть побольше между играми с Ростовом и Ахматом в чемпионате.

    18.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    "...футболист ударил по мячу, когда трель еще не завершилась." == Куда смотрит министр спорта? Необходимо регламентировать продолжительность трели!

    18.09.2025

  • Александр.

    Ну и бред, совсем уже полную херь несет.

    18.09.2025

  • КсюШка1983

    (Всем привет! Не подумайте что реклама. Вчера дали Экспресс на ЛЧ Коэффициент 24 ради интереса поставила 1,000 руб все зашло. Была просто в шоке. На этом сайте увидила эту инфу! Если кому нужна вот их почта - Stav4ik@list.ru

    18.09.2025

  • alexvi

    Ну сколько можно не туда свистеть!!!

    18.09.2025

  • bandradio

    Откуда Бобров все это берет?

    18.09.2025

  • Andrei Shulga

    А вы заметили последовательность, то Кордоба, то Кривцов, а кто следующий как вы думаете?

    18.09.2025

  • Alexey Bulatov

    Этот КУКУ утомил со своим свистком,видимо комплексы....поставьте его в КФЛ и пусть там тренеруется

    18.09.2025

  • рustot

    Свистун продолжительный

    18.09.2025

    • «Зенит» — «Ахмат»: видеообзор матча Кубка России

    ЦСКА — «Балтика»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.30

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости